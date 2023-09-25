Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


25 Eylül 2023 09:26
Sözleşmeli personel kadrolu işçi

sözleşmeli personel kadrolu işçi pozisyonuna başvurup çıkarsa geçiş yapabilir mi?


hsnd
Başbakan Müsteşarı
25 Eylül 2023 10:11

Geçebilir.

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