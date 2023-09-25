Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : Renjiro


25 Eylül 2023 09:58
Sonradan engelli olan infaz korumanın durumu?

iyi günler. 2012 yılından bu yana infaz koruma memuru olarak görev yapmaktayım. 2021 yılında memurluğa girmeden önce olmayan, sonradan çıkan bir hastalık nedeniyle (meslek hastalığı da sayılır Ca rahatsızlığı) rahatsızlandım ve bu rahatsızlığımdan dolayı engelli raporunu yüzde 60 a kadar alabiliyorum. Engelli raporuna başvurup alırsam Kurumdaki pozisyonum ne olur? engelli birisine mantıken infaz koruma memurluğu yaptırmazlar diye düşünüyorum? fakülte mezunuyum.. ekpss ye girmek için bu raporu alacağım, kurumda rahat etmek için değil fakat yanlış bir adım atmaktan da çekiniyorum. bu hususta gerçekten bilgisi olan arkadaşların önerisi nedir ? nasıl bir yol izlemeliyim?

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