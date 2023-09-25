Gündem \ Kültür, Sanat ve Edebiyat
Editörler : Lanet


25 Eylül 2023 10:18
Ölümden Sonra Yaşamak

ölümden sonra yaşamak

...

derki hz ali;

??ölümden sonra yaşamak isterseniz kalıcı bir eser bırakınız??

ya ölmeden birçok yerde yaşaması gerekirse gönlümün?

eşim ve oğlum düzce?de, anneciğim ve babacığım niğde?de

mürşidim seyyid muhammed mehdi el-haleli, ziyaret veriyordur şimdi şehirden şehire

i&#775;stişare gerek her eser için ehliyle bu yazıda umarım ölümsüz eser olur ve yaşar

sevdiklerimizin gönüllerinde

...

kayısı ağacı ile dertleştim genlerde bir kitap gömmüştüm ağacın altına

kök dalları biraz incinmiş gömerken hatıramda kalmış kök dalları hatıramda

kayısı mevsimi de geçti artık

sonbahar dayız kış ayına az kaldı

Soba kurasım var büyük odaya

Atasım var meşe odunlarını yakasım

Mis gibi kaçak çay demleyesim

Ney müziği çalıyor fonda

Hz Ali?nin sırrı vardır diyorlar

Ney kamışının tam ortasında

Üflemiş Ali sırrını ney kamışına

Teşekkür ederim Neyzen Fatih Arkadaşıma

...

Barış Sağlam

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