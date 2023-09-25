ölümden sonra yaşamak
...
derki hz ali;
??ölümden sonra yaşamak isterseniz kalıcı bir eser bırakınız??
ya ölmeden birçok yerde yaşaması gerekirse gönlümün?
eşim ve oğlum düzce?de, anneciğim ve babacığım niğde?de
mürşidim seyyid muhammed mehdi el-haleli, ziyaret veriyordur şimdi şehirden şehire
i̇stişare gerek her eser için ehliyle bu yazıda umarım ölümsüz eser olur ve yaşar
sevdiklerimizin gönüllerinde
...
kayısı ağacı ile dertleştim genlerde bir kitap gömmüştüm ağacın altına
kök dalları biraz incinmiş gömerken hatıramda kalmış kök dalları hatıramda
kayısı mevsimi de geçti artık
sonbahar dayız kış ayına az kaldı
Soba kurasım var büyük odaya
Atasım var meşe odunlarını yakasım
Mis gibi kaçak çay demleyesim
Ney müziği çalıyor fonda
Hz Ali?nin sırrı vardır diyorlar
Ney kamışının tam ortasında
Üflemiş Ali sırrını ney kamışına
Teşekkür ederim Neyzen Fatih Arkadaşıma
...
Barış Sağlam
ölümden sonra yaşamak
...
derki hz ali;
??ölümden sonra yaşamak isterseniz kalıcı bir eser bırakınız??
ya ölmeden birçok yerde yaşaması gerekirse gönlümün?
eşim ve oğlum düzce?de, anneciğim ve babacığım niğde?de
mürşidim seyyid muhammed mehdi el-haleli, ziyaret veriyordur şimdi şehirden şehire
i̇stişare gerek her eser için ehliyle bu yazıda umarım ölümsüz eser olur ve yaşar
sevdiklerimizin gönüllerinde
...
kayısı ağacı ile dertleştim genlerde bir kitap gömmüştüm ağacın altına
kök dalları biraz incinmiş gömerken hatıramda kalmış kök dalları hatıramda
kayısı mevsimi de geçti artık
sonbahar dayız kış ayına az kaldı
Soba kurasım var büyük odaya
Atasım var meşe odunlarını yakasım
Mis gibi kaçak çay demleyesim
Ney müziği çalıyor fonda
Hz Ali?nin sırrı vardır diyorlar
Ney kamışının tam ortasında
Üflemiş Ali sırrını ney kamışına
Teşekkür ederim Neyzen Fatih Arkadaşıma
...
Barış Sağlam