Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


25 Eylül 2023 10:28
Uzman öğretmenlik muafiyet başvurusu

Arkadaşlar ben muafiyet için başvurucam ama ekranda görünmüyor, kılavuzda sınav başvurusu için önce ücret ödenmeli yazıyor, muafiyet için de mi ücret yatırmamız gerekiyor? Sanmıyorum ama emin olamadım? Başvuru yapan var mı?


Peliniin
Aday Memur
25 Eylül 2023 10:54

Arkadaşlar para yatıran varsa onlar bilir ekran açılıp açılmadı mı?


Peliniin
Aday Memur
25 Eylül 2023 11:42

Arkadaşlar kimse bilmiyor mu?

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