KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


25 Eylül 2023 10:37
Sgk da iller arası geçiş

Herkese iyi günler mesela Sgk Karsa atandım burdan Bursaya ya da başka bir şehire geçiş yapabilir miyim bu konuda bilgisi olan var mı

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