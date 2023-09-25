Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


25 Eylül 2023 11:00
Disiplin kurulu acil bilgi yardımı

Herkese kolay gelsin müfettiş adlı olaydan dolayı ihraç istedi yüz kızartıcı bir suç yok il disiplin kurulu son ifade istedi yazılı vereceğim dedim verdim ne var ne yok yapılan herşeyi yazdım vali yardımcısı ön bilgi olarak okumuş ve beni direkt sözlü savunma vermek için çağırmış sizce durum ne olur sorduğum arkadaşlar böyle bir durumla karşılaşmadıklarını söylüyor, birde kurul sonucu direkt söylüyor mu


polis-5834
Aday Memur
25 Eylül 2023 11:37
öncelikle geçmiş olsun. adli sonuç nedir?bu önemli, ayrıca kurul karşısına çıkacaksın sorular soracaklar çok ayrıntı olmamak üzere cevaplayacaksın sonrasında kurul sonucu il emniyet hukuk işlerine gönderecekler sana direkt sonucu söylemezler
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