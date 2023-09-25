KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Kubil ay


25 Eylül 2023 11:09
PAEM Harçlık-Maaş Durumu

2023 6.dönem paem eğitim sürecinde alınacak olan ücret hakkında bilgisi olan var mı ? memurum şuanda eğitime gittiğim durumda maaş şeklinde bir ödeme mi alacaağım yoksa harçlık olarak mı devam edecek ?


Legolaskaracı
Memur
25 Eylül 2023 11:26
bende merak ediyorum

KaramürselAlp
Aday Memur
25 Eylül 2023 11:40

Paem ve İnsan kaynakları açmıyor akademiye ulaşamıyorum nasıl yapacağız bilmiyorum

Legolaskaracı, 29 dk. önce
bende merak ediyorum

Legolaskaracı
Memur
25 Eylül 2023 11:41
halihazırsa memurum maaş vermezlerse zor aileme yardıncı oluyorum
KaramürselAlp, 15 dk. önce

Paem ve İnsan kaynakları açmıyor akademiye ulaşamıyorum nasıl yapacağız bilmiyorum

Toplam 3 mesaj

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