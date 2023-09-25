Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


25 Eylül 2023 11:13
Yazı İşleri Müdürlerinin İl İçi İsteğe Bağlı Nakil Çalışması Hk

Merhaba arkadaşlar. Geçen hafta açıklanan, YİM'lerin il içi isteğe bağlı nakil çalışmasında sağlık mazereti olanların öncelikli olarak değerlendirileceği yazmakta ancak nakil taleplerinin il içi ile sınırlandırılmış olması kafamı karıştırdı. Ben, kendi ilimde tedavi olabileceğim bölüm olmadığı için sağlık mazereti vermek istiyorum kurul raporum da var, sizce talebim otomatik olarak red mi edilir yoksa il dışı olduğu halde değerlendirmeye alınır mı?

5. Mazerete bağlı nakil talepleri;

Adalet Bakanlığı Memur Sınav, Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 25 ve 26 inci maddelerinde yer

verilen aile birliği ve sağlık mazereti bulunanlar, mazeretlerine ilişkin belgeleri sistem üzerinden ekleyerek başvurabilecektir.

Ancak başvuruda bulunan yazı işleri müdürlerinin adli veya idari yargı teşkilatı içerisinde yer

alan eşleri yönünden nakillerine engel yasal bir düzenleme olması yahut adliyenin norm/ihtiyaç durumunun müsait olmaması halinde talepleri kabul edilmeyecektir

Adli Yargı Merkez ve Mülhakat Adliyelerinde Görev Yapan Yazı İşleri Müdürlerinin İl İçi İsteğe Bağlı Nakil Çalışması (adalet.gov.tr)

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