Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


25 Eylül 2023 11:29
Memur emeklisi eşi ölen dul kadın vefat eden babasının ssk maaşını alabiliyor mu annesi sağ ise

Memur emeklisi eşi ölen dul kadın vefat eden babasının ssk maaşını alabiliyor mu annesi sağ.


Karizmaunl
Şef
25 Eylül 2023 11:46

https://www.cumhuriyet.com.tr/ekonomi/olen-kocadan-ve-babadan-ayni-anda-emekli-maasi-alinabilir-mi-hem-babadan-hem-esten-emekli-maasi-nasil-alinir-2104750#:~:text=Sosyal%20G%C3%BCvenlik%20Kurumu%20e%C5%9Fi%20%C3%B6len,iki%20ayr%C4%B1%20maa%C5%9F%20alabilece%C4%9Fini%20a%C3%A7%C4%B1klad%C4%B1.

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