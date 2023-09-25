Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : nayzen


25 Eylül 2023 11:43
Bilgisayar İşletmeni

Arkadaşlar 12 seneden fazla zamandir meb de memurum. Bilgisayar İşletmeni kadrosuna geçmek istiyorum ne yapmam gerekir ?

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