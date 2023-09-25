Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


25 Eylül 2023 11:45
İl Dışı Tayin Mehil Süresi

Merhaba. İl dışı tayinlerde mehil süresi 15 gün mü yoksa ekstra olarak 2 gün de yol süresi mi var ?

Bir başka soru da mesela ayın 13-14'ü gibi başlarsak maaş ne zaman yapılır?

Teşekkürler.

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