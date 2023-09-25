Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


25 Eylül 2023 11:49
aday memur sınavından kalan oluyor mu?

aday memur 60 alması gerekn sınavı gecemeyince memurluk yanıyor mu? kurum amirlerini kanaat notu onemli mi? bilenler cevaplarsa sevinirm

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