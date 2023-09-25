KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


25 Eylül 2023 12:01
Lisan mezunu Önlisanstan atanabilir mi?

İyi günler arkadaşlar.

Lisans mezunuyum . 2 tane de önlisans diplomam var. Önlisans ile ilgili kamu kurumlarına atanabilir miyim ? Bildiğim kadarı ile tercih veremiyormuşuz. Fakat başka yolları var mı. Önlisans düzeyinde kamuda yer almak için. Teşekkür ederim.


aday0001
Aday Memur
25 Eylül 2023 13:56

elbette başka yolları var. önlisans diploma sayısını 5'e çıkarabilirsen kpss'siz atanıyorsun. daha sonra rüyadan uyanıyorsun.

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