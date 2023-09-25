Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : Renjiro


25 Eylül 2023 12:08
Aday memur sınavından kalan oluyor mu?

aday memur egitimlerinden kalan oluyor mu mesela 60 alamasak elenıyor muyuz dırek


Renjiro
Editor
25 Eylül 2023 13:03

hayır bir yıl daha aday memur olarak devam ediyorsun bir daha ki yıl alamazsan memur olamıyorsun.

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