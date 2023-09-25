Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


25 Eylül 2023 13:14
Zam Tahmin Etmek Memurun Sosyal Faaliyeti Oldu

Her gün ama her gün zamla yatılıyor, zamla kalkılıyor. 15 Temmuz geçer geçmez Ocak zamları, 15 Ocak geçer geçmez Temmuz zamları konuşulmaya, tahmin edilmeye başlanıyor. Medyada da hergün bu tür haberler yapılıyor. başta esnaf olmak üzere asgari ücretli ve özel sektör çalışanları memur maaşlarını 50-60 bin sanıyorlar. Her gün %50 %60 zam geldi diye haber okuyan bu insanları da ayıplamamak lazım. Piyasa üzerinde algıyı kendimiz oluşturuyoruz, fiyatlara zam gelince de veryansın ediyoruz.

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