Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


25 Eylül 2023 13:33
Eş durumu tayin usulsüzlük

Ankara ilinden 2. şark görevine geldim. İstihdam formunda ilçede gorevlendirildim. Eşimin dilekçesini de buna göre düzenledik. Fakat valililk dilekçenin ana fikri olan kaymakamlık talebini "valiliğimize talepte bulunmuştur" diyerek bakanliga göndermiş. Tayin valiliğe çıkmıştır. Bu durumda ne yapmalıyım? Böyle bişey yaşayan var mı?

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