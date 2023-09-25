Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


25 Eylül 2023 13:49
Terfi ne zaman yansır

23 eylülde 3/1 e düşüyorum. Ekip portalda da hıtap hızmette de gorunmuyor. Ne zaman yansıyor acaba bigisi olan var mıdır?


afilun
Memur
25 Eylül 2023 14:09

Ekimin 15 inden sonra


ode_ode
Şef
25 Eylül 2023 14:28

teşekkürler

afilun, 27 dk. önce

Ekimin 15 inden sonra

Toplam 2 mesaj

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