Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


25 Eylül 2023 14:32
cezalarımın silinmesi
cezalarımın silinmesi için dlekçe verdim 3 yıl olacak nerdeyse bi sonuç yok nedenini bilen var mı

Android60
Genel Müdür
25 Eylül 2023 14:56

60 gün içerisinde cevap verilmeyen dilekçeler zımni olarak reddedilmiş sayılır yani cezalarını silmeyecez demişler sana 3 yıldır bekliyon mu silecekler diye

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

İdare Mahkemesi İade KararıMazeret DilekcesiEmniyet İade olanlar bilgi paylaşımı.İstanbulBorsada yatırım yapmak.Karakolda yapılacak en iyi işMutlu değilim dostlar var mı bu meslekte mutlu olan?Rapor bitimi hastaneye yatış hakkında2. Şark Muafiyeti2023 Polsan Temettü

Sözlük

tamam shud 1 günahım boynuna 1 ilk maaşın yetersiz olması 2 mekke 2 orta düzey bir evlilik için en az 25 bin tl bütçe gerekmesi 3 bakterili ekmek 1 Derrel sims 1 pazartesi sabahı 1 bir yapının yaşı nasıl hesaplanır 1 basmati pirinci 1

Son Haberler

Erdoğan: Ermenistan'ın kendisine uzatılan barış elini tutmasını bekliyoruzİstanbul Valiliğinden fırtına uyarısıTürkiye'nin ilk uzay yolcuları Togg'u tecrübe ettiYasa dışı su ürünleri avcılığına 81 ilde eş zamanlı denetim başlatıldıBakan Tekin: Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı için ücret alınmayacak

Editörün Seçimi

Ocakta oran %55 olur mu?Enflasyon canavarı tüik ve yüzde talep eden memurlar2024 Memur Zam Oranı Toplu Sözleşme Dahil (%15).Hayatımı değiştirmek istiyorumMülakat/Sertifika olsun isteyen Zekasına değil dayısına güvenen Türk gençliği.Dövmeli jandarma personeli Disiplin soruşturması, Soruşturmanın gizliliği ihlaliPolislere Neden Unvan Değişikliği Sınavı YokMutlu değilim dostlar var mı bu meslekte mutlu olan?Şözleşmeliden kadroya geçtim maaşım hala aynı