Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
Editörler : nayzen


25 Eylül 2023 15:00
İl Milli Eğitim Müdürünün Onayını Vali Redderder Mi?

Merhaba arkadaşlar, bulunduğum İl milli eğiitm müdürlüğünde çalışıyorum. İl milli eğitim müdür yardımcısı çağırdı beni okula kadromla göndermek istediğini sözledi ki bende istiyordum zaten. Neyse 2 gündür yazım Vali olurunda bekliyor. Acaba onay verir mi yoksa reddeder mi?

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