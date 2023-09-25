Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


25 Eylül 2023 15:29
Ön lisans sözleşmeli personel

Merhaba, ilçe belediyesinde Öncesinde 4 yillik lisans diploması olan bir kişinin sonradan 2 yillkk teniknik bir bölüm okuyup sonradan aldığı yani on lisans diplomasiyla sözleşme imzalanadiginda bir sorun olurmu?

Not: Lisans diploması işletme yani karşılığı yok.

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