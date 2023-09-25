Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


25 Eylül 2023 16:21
paradan var geçmiş??

@Yusuf__Tekin

Öğretmenlik Meslek Kanunu kapsamında 19 Kasım Pazar günü uygulanacak olan ?Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı? ile yazılı sınavdan muafiyet başvuruları bugün itibarıyla başlamıştır.

Söz konusu sınav için ücret almamayı kararlaştırdık.

?Öğretmenler Odası Buluşmaları? sohbetlerimiz doğrultusunda öğretmenlerimizi bizzat dinleyerek çözü

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