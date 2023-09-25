Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


25 Eylül 2023 16:40
GSB Personel alımı Samsun

merhaba, büro personeli branşından asil olarak Samsun'a yerleştim. evraklarımı il müdürlüğüne teslim ettim geçen hafta. bu hafta için arayacaklarını söylediler. Samsun'da yerleşen arkadaşlar var mı gidişat ne durumdadır? önümüzdeki süreç nasıl olacak? görev yerleri nasıl olacak duyum alan varsa ?

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