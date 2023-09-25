Kamu Personeli \ Türk Silahlı Kuvvetleri
Editörler : oto-danisman-expert


25 Eylül 2023 16:46
MYO mezuniyet sonrası

Arkadaşlar kara, hava deniz MYO ve JAMYO dahil ilk tercihimiz jamyo olacak 2 sonrasında mezun olduğunda (kardeş) atama kısmı zorunlu mu yoksa 1 yıl içinde devam etmek istemez veya 2 yıllık öğrenimini kullanıp başka bir kuruma atama şansı olursa görev zorunluluğu var mı, bilgilendirme yapacak kişiler varsa memnun olurum, teşekkürler,

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