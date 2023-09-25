Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Editörler : cihan27E.Kayı Han


25 Eylül 2023 16:53
Kapsam içi kit seyyanen zam

Merhaba. lisans mezunu olarak kpss puanı ile kit kurumuna daimi işçi olarak atandım. çalıştığım kurumda kapsam içi statüde çalışıyorum. benim gibi olup kurumunda kapsam içi personele seyyanen zam alan oldu mu ?

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