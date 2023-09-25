Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


25 Eylül 2023 16:59
Eş durumu

Eşim İstanbul'dan eğitim durumuyla Konya'ya tayin çıktı ben de İstanbul'da çalışıyorum şu anda annelik iznindeyim eş durum tayini isteyebilir miyim tayinim Konya'ya çıkar mı konuyla alakalı bilginiz var mı

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