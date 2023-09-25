Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


25 Eylül 2023 17:05
EGM hat bilgi lütfen
Arkadaşlar uzun süredir egm hat kullanmıyorum.Türk telekom sanırım egm tarifesi veriyor. Kaç hat hakkımız var tarifesi uygunmu memnuniyet durumu nedir. Malum herşeyin fiyatı uçtu, 3 liranın hesabını yapar olduk. Tşk

&YuSuF&
Memur
25 Eylül 2023 17:36
20 GB en son 95 TL felandı zam geldi mi bilmiyorum çekimi iyi büyükşehir de isen sorun yaşamazsın
Toplam 1 mesaj

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