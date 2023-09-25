KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Editörler : crops35


25 Eylül 2023 17:36
Kpss Ortaöğretim konusunda yardım

merhaba KPSS P94 puan türünden 81 puan aldım ve düz lise mezunuyum herhangi bir mesleki bilgim yada eğitim sertifikam yok ve şuan hukuk fakültesine başlayacağım sizce kpss lisans sınavını mı bekleyip iyi bir puanla memur mu olayım ya da kpss ortaöğretim ile atanıp ilerlemeli miyim ? Bir yandan iş hayatına atılmak istiyorum destek personeli olup puanımı hiçe etmek istemiyorum biliyorsunuz destek personeli olarak temizlikçi olarak alıyorlar


soloturk 22
Aday Memur
25 Eylül 2023 18:40

Zaten aralikta vitiyor puani kuanma hakkin 2022 kpss dimi

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