KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : Kubil ay


25 Eylül 2023 18:19
çölyak hastaları polis olabilirmi

öncelikle geçen yıl bana çölyak teşhisi kondu ve polis olmak istiyorum internetten araştırdım çölyak c tipi sağlık sorununa giriyormuş kısacası çölyak polis olmama engelmidir?

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