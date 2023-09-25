Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : **sude**


25 Eylül 2023 19:06
Belediye atamaları 4/b mi kadrolumu?

Belediye ilanları 4/b sözleşmeli ibaresi yok ama 4/a kadroluda demiyor ayrı bir sözleşmesi mi var? 4/b sözleşmeliden belediye ilanında hak kazansam geçiş olurmu yoksa 1 yıl süresine mi takılırım.

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