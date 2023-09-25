Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


25 Eylül 2023 19:16
Gsb yedek büro personeli

Yedek sonuçları ne zaman açıklanır sizce? Hatay yedekteyim. Hatay daki arkadaşlardan bilgi almak isterim.


kayadoksandort
Aday Memur
25 Eylül 2023 19:30

Ben asil olarak kazandım. Kaydımı yaptırdım. Arayan olmadı. Hatay'da yaşayan arkadaşlar gidip bir bilgi alsa iyi olacak. Hatay'da yaşamıyorum. Beklemek can sıkıcı geliyor. Telefonları da çalışmıyor malum nedenden dolayı.


polly1
Aday Memur
25 Eylül 2023 19:37

Bu hafta ses çıkmaz ise haftaya giderim. Bir sorar soruştururum. Evet maalesef telefonlara cevap vermiyorlar

kayadoksandort, 2 saat önce

Ben asil olarak kazandım. Kaydımı yaptırdım. Arayan olmadı. Hatay'da yaşayan arkadaşlar gidip bir bilgi alsa iyi olacak. Hatay'da yaşamıyorum. Beklemek can sıkıcı geliyor. Telefonları da çalışmıyor malum nedenden dolayı.


kayadoksandort
Aday Memur
25 Eylül 2023 19:40

İyi olur. Teşekkür ederim.

polly1, 2 saat önce

Bu hafta ses çıkmaz ise haftaya giderim. Bir sorar soruştururum. Evet maalesef telefonlara cevap vermiyorlar

Toplam 3 mesaj

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