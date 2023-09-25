Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


25 Eylül 2023 19:48
E -Sınav görev ücretinin geç yatması

E-Sınav görev ücreti neden geç yatıyor. Bunu daha hızlı yapmanın yolu bulunamaz mı? Ayın 20'nden sonra deniyor ama bu seferde 1 hafta 10 gün banka oyalıyor. Göreve bir dakika geç kalsak 1 yıl ceza verirken hiç oyalanmıyorlar ama. Bu saçmalığa kim dur diyecek merak ediyorum. Kabak tadı veriyor artık. Bu arada beğenmiyorsan görev alma diyecek olanlara şimdiden söylüyorum , sen de beğenmiyorsan okuma.

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