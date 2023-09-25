Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han


25 Eylül 2023 20:04
Lütfen yardım , başka kurumda çalışırken istifa süreci bitmeden MEB e baslayisi yaptım şimdi sorun o

İki kurumda da belli süre 20 gün sigorta girişim oldu. Milli eğitim bakanlığı şimdi sorun oluyor diyor .. müfettiş gelecek dediler .sorun olur mu

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