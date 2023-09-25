Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


25 Eylül 2023 20:38
yardım

KONU HAKKINDA BİLGİSİ OLAN YAZABİLİR Mİ HİZMETLİLER YURT DIŞINA GİDEBİLİYOR MUGÖREVLİ OLARAK

AKIL VERİN NE OLUR BEN MİLLİ EĞİTİMDE HİZMETLİYİM VE YURT DIŞINA GİTMEK İSTİYORUM AMA İSTİFA ETMEDEN BİR YOLUVAR MIORADAN BİRİ ÇAĞIRSA MESELA İŞİMLE GİTMEM MUNKUN MU NE OLUR YARDIM EDİN

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