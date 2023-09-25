Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : Renjiro


25 Eylül 2023 20:41
YURT DIŞI

BEN MİLLİ EĞİTİMDE ENGELLİ HİZMETLİYİM YURT DIŞINA GİTMEK İSTİYORUM AMA İSTİFA ETMEDEN NE YAPABİLİRİM

Çok Yazılan Konular

Engelli Öğretmen olarak görev yapanlar sorun ve taleplerini yazsınlar ?Aday memur sınavından kalan oluyor mu?Engelli Memur Tayininde Süre Var mı

Sözlük

Zerengökçe 1 kaan ünsal alphan 1 reddedildiği adama 159 bin mesaj atan kadın 2 mehmet kuşman 1 Yağlı güreş 1 bir yapının yaşı nasıl hesaplanır 1 Derrel sims 1 sözlükte açılan konu sayısı 1 market pizzası 3 ömer bulut 1

Son Haberler

ABD: DEAŞ'ın üst düzey yetkililerinden Ebu Halil el-Fadani yakalandıBir maç izlemeye gitti hayatı değiştiKarasu Çayı'ndaki renk değişimi için inceleme başlatıldıKredi musluğu kısıldı, otomobil piyasası durgunlaştıCumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

Editörün Seçimi

Ocakta oran %55 olur mu?Enflasyon canavarı tüik ve yüzde talep eden memurlar2024 Memur Zam Oranı Toplu Sözleşme Dahil (%15).Hayatımı değiştirmek istiyorumMülakat/Sertifika olsun isteyen Zekasına değil dayısına güvenen Türk gençliği.Dövmeli jandarma personeli Disiplin soruşturması, Soruşturmanın gizliliği ihlaliPolislere Neden Unvan Değişikliği Sınavı YokMutlu değilim dostlar var mı bu meslekte mutlu olan?Şözleşmeliden kadroya geçtim maaşım hala aynı