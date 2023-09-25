Kamu Personeli \ Engelli Memurlar ve EKPSS' ye Girecek Adaylar
Editörler : Renjiro


25 Eylül 2023 20:41
Yurt dışına gitmek istiyorum

Ben mi̇lli̇ eği̇ti̇mde engelli̇ hi̇zmetli̇yi̇m yurt dişina gi̇tmek i̇sti̇yorum ama i̇sti̇fa etmeden ne yapabi̇li̇ri̇m


titoo1907
Aday Memur
26 Eylül 2023 03:12
ücretsiz izine ayrıl uzun kalacaksan. üçretsiz şzinin bitmeden de erken gelip göreve başlayabilirsin
Toplam 1 mesaj

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