KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS A Grubu, Hakim ve Savcı Adayları
Editörler : Kubil ay


25 Eylül 2023 20:55
Uzman Yardımcılığı (Bilişim) Sınavları Hakkında

Geçmiş yazılı sınavları nereden bulabiliriz? Örneğin KGK için? (KGK=Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu)


yngrl.89
Aday Memur
25 Eylül 2023 21:16

Merhaba hocam ben de haziran ayında girdim bilişim uzman yardımcılığı için sınava. Kaynaklar nette biraz az. Nete bilişim uzman yardımcılığı yazılı mülakat soruları yazarsanız tcmb ve ticaret bakanlığı gibi kurumların çıkmış sorularını bulabilirsiniz. Lakin size naçizane tavsiyem kurum konu başlıkları verdiyse onlara az buçuk hakim olacak kadar konu çalışmanız olacaktır.

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