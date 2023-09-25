Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


25 Eylül 2023 21:00
Mehil izninde Dr. Raporu
Mehil izninde istediğimiz şehirden rapor alabilir miyiz. Rapor u ilişik kestiğimiz yere mi başlama yapacağımız yere mi vereceğiz. Alınan bu rapordan dolayı usul fenne sevk ederler mi

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