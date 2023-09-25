KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : **sude**


25 Eylül 2023 21:28
Belediye ilanları hakkında

Belediye ilanları kadrolumu yoksa 4/B sözleşmeli mi? Sözleşmeli çalıştığım yerden çıksam belediye ilanına başvurup girebilirmiyim?

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