Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : Kubil ay


25 Eylül 2023 22:12
Tuzla Lojmanlar hakkında bilgi verecek var mı?

Merhaba arkadaşlar. Tuzla lojmanlarında oturanlar bilgi verebilir mi acaba? Kaç daire lojman, kaç odalı vs. paylaşırsanız sevinirim.

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