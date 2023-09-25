Gündem \ Hayata Dair
Editörler : LanetF16 Gökçen



Kapalı
25 Eylül 2023 22:14

Evlenmek isteyen kadınlar, idealinizdeki erkek tipi nasıl olmalı?
Evlenmek isteyen kadınların erkeklerle ilgili odaklandığı en büyük konu fiziksel görünüş, ya sizin evlenmek istediğiniz erkek tipi hangisi?

Bu ankete 1 saat 14 dakikada, 0 kişi oy kullandı

Evlenmek isteyen kadınların erkeklerle ilgili odaklandığı en büyük konu fiziksel görünüş, ya sizin evlenmek istediğiniz erkek tipi hangisi?

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