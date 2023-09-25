Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : ayşegül bgm


25 Eylül 2023 22:30
ücretsiz annelik izni

ücretsiz annelik izni çalışma gününden sayılır mı 3+1sistemde günü dolması için etkiler mi


Laborantglnr
25 Eylül 2023 23:28

Ücretsiz izin çalışma gününden sayılmıyor ücretsiz izne ayrılınca sigorta yatmıyor günlerde şlemiyor

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