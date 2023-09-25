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Editörler : LanetF16 Gökçen



Kapalı
25 Eylül 2023 22:49

Uygun Eş Adayını Bulmakta En Uygun Alternatif Hangisi?
Günümüzün teknolojik imkanlarıyla en sıkı şekilde entegre olduğu aktif, hızlı ve değişken sosyal yapısı evlenmek konusunda eş seçimi yapmaktada önemli değişimler yaşıyor, peki ya en uygun alternatif ne olabilir?

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Günümüzün teknolojik imkanlarıyla en sıkı şekilde entegre olduğu aktif, hızlı ve değişken sosyal yapısı evlenmek konusunda eş seçimi yapmaktada önemli değişimler yaşıyor, peki ya en uygun alternatif ne olabilir?

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