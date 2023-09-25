Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


25 Eylül 2023 22:55
Siyasi parti üyeliği

Merhaba, 657 4B sözleşmeli personel olarak kazandım. Çarşamba günü evrak teslimi yaptım. Dün siyasi parti üyeliğimin(Ak Parti) olduğunu farkettim. Hemen üyeliği sildim. Soruşturmada nasıl bir olumsuzluk yaşayabilirim. Ret gelmesi durumunda nasıl bir yol izlemeliyim acaba ?

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