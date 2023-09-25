Kamu personeli ortak konular \ Belge, Doküman ve Diğer Paylaşımlar
Editörler : Lanet


25 Eylül 2023 23:06
Evrak teslimi parti üyeliği

Merhaba, 657 4B sözleşmeli personel olarak kazandım. Çarşamba günü evrak teslimi yaptım. Dün siyasi parti üyeliğimin(Ak Parti) olduğunu farkettim. Hemen üyeliği sildim. Soruşturmada nasıl bir olumsuzluk yaşayabilirim. Ret gelmesi durumunda nasıl bir yol izlemeliyim acaba

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