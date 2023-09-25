KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Sağlık
Editörler : ayşegül bgm


25 Eylül 2023 23:12
Cerrahpaşa Tıp Fakültesine gidilir mi

Merhabalar hemşireyim 75 puan aldım cerrahpaşa tıp fakültesi hastanesi alım yapabilirmiş sizce gidilir mi? Saatleri ve maaşı teşviği gibi şeyler devlet hastanesi gibi midir yani memur mu oluyoruz

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