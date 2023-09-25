Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


25 Eylül 2023 23:34
Norm hesaplama

Arkadaşlar sınıf rehber öğretmenliği norm hesabında dikkate alınır mı? Sınırdaki 3 normu, 2 sınıf rehber öğretmenliği de dahil edildiğinde 4 norma taşırmı? Tecrübeli arkadaşlar cevaplarsa sevinirim

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