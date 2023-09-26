Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : gubaz"eskiyara"


26 Eylül 2023 00:58
Müdür Yardımcısı Derse Başlamadan Yok Yazdı Bunu Yapmaya Hakkı Var Mı?

Merhabalar, bu gün okulumuza yeni bir müdür yardımcısı gelmiş. Henüz ders zili çalmadan sıra yeni dağılmışken bazı kişilerin içeri girmeye devam ettiği esnada beni çevirdi. Başta soru soracak sandım, bana neden geciktin numaran ne diye soru sordu. Ben de cevapladim. Halbu ki beni sırada gören bir kaç öğretmenim vardı ve töreni kesinlikle kaçırmadım, törende anlattığı şeyleri bile söyledim kendisine. Telefonunu açıp sisteme girdi sanırım sonrasında yok yazıldın dedi, ben de tamam hocam dedim derse girdim. Zannımca okulumuzun üniformasıni pek giyen yok ve siyah hırka gibi duruyor logo çok küçük ve sırt çantası kulpundan pek gözükmediği için beni serbest kıyafet ile geldim sandığı için yok yazdı. Tabi ben öğretmen içeri girmeden önce ve yoklama alınmadan önce içerideydim henüz zil bile çalmamıştı sınıf defterinde de numaram yoktu. Sorumlu müdür yardımcımız da beni devamsız yazmamış, e okulda da gözükmüyor. Ama babama devamsızlık bildirimi gelmiş. Genellikle hatta hep idare ve öğretmenler ile aram iyidir. Biraz değişik birisi, bu şekilde keyfine göre istediği öğrencileri yok yazması ve kafasına göre insanları tutup sisteme devamsız girmesi elbette okul idaresi için büyük bir soruna neden olabilir. Herhangi bir olayda derste sınıf defterinde var gözüküp sistemde devamsızlık gözükmediği halde velime bildirim gitmesi olmaması gereken bir durum. Hem de kafasına göre çevirdiği kişilere bunu yapıyor olması daha da kötü. Aralarında çok düzgün yönetmeliğe uygun sorunsu öğrenciler de vardı. Bunun kesinlikle bir kurala veya yönetmeliğe aykırı olması gerektiğini düşünüyorum. Buradan saygıdeğer eğitim görevlilerimizin beni bilgilendirmesini istiyorum. Hasta olduğum için rapor alacağım, o sırada kendisine kendimi tanıtıp yaptığı bu durum için kendisini bilgilendireceğim duruma göre gerekirse de velim gelip bu konu hakkında uyarı yapar. Bu sürede elde ettiğim her bilgi daha bilinçli olmamı sağlar. Artık bunu yapmaya devam ederse dilekçe yazacağım. Hem kamera görüntüleri var hem de şahidim. Benim ailem bana güveniyor öğretmenler ile sık konuştukları için de hangi derste varım hangi derste yokum biliyorlar. Fakat bazı kişilerin ailesi güven konusunda çok sıkıntılı, bazıları da bu durum yüzünden devamsız yazıldığını zannettiği için evine gitti. Acemi olduğu için mi yapıyor, disiplinli olmaya mı çalışıyor bilmiyorum fakat bu yaptığı eğitimde olmaması gereken büyük bir haksızlık. Şimdiden yaptığınız/yapacağını bilgilendirmeler için teşekkür ederim.

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