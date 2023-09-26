Gündem \ Ekonomi
Editörler : ecoekonomist


26 Eylül 2023 01:14
Temettü Ödeyecek Şirketlerin Listesi

? Anadolu Efes (#AEFES) 18 Eylül 0,96 TL

? Yataş (#YATAS): 18 Eylül 1,20 TL

? Duran Doğan (#DURDO): 19 Eylül 0,14 TL

? Berkosan (#BRKSN) 19 Eylül 0,05 TL

? Panora GYO (#PAGYO) 21 Eylül 0,35 TL

? Arçelik (#ARCLK) 25 Eylül 2,40 TL

? Bosch Fren Sistemleri (#BFREN) 26 Eylül 21,88 TL

? Adel Kalemcilik (#ADEL) 27 Eylül 0,69 TL

? Tüpraş (#TUPRS) 29 Eylül 6,77 TL

? Matriks (#MTRKS) 29 Eylül 0,34 TL

? Özsu Balık (#OZSUB) 29 Eylül 0,06 TL

? Lokman Hekim (#LKMNH) 29 Eylül 0,21 TL

Eylül ayında temettü ödeyecek şirketler

kaynak: https://www.karekod.org/blog/temettu-odeyecek-sirketler/

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