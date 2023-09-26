Kamu Personeli \ Bakanlıklar
Editörler : **sude**


26 Eylül 2023 01:27
gsb atama durumu
belgeleri 19 Eylül'de teslim ettim fakat arayan soran yok ne kadar daha bekleriz tahmini

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