Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : E.Kayı Han


26 Eylül 2023 03:46
Atandım işten çıkış ne zaman yapılmalı

Merhaba arkadaşlar büro personeli olarak GSB ye atandım fabrika da çalışıyorum. Ben yeni işime başlamadan önce en geç ne zaman çıkış yapmam gerekiyor. Teşekkür ederim.

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